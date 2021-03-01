Руководство «Торино» будет просить перенести матч против «Лацио»

Руководство «Торино» надеется, что руководство серии А вновь пойдет клубу навстречу в связи со вспышкой коронавируса, и перенесет встречу 25-го тура против «Лацио», сообщает La Stampa.

В составе первой команды «Торино» коронавирусом по-прежнему заражены 8 игроков. И хотя матч 24-го тура серии А против «Сассуоло» перенесли на 17 марта, поединок 25-го тура против «Лацио» может состояться.

Руководство лиги прислало в адрес клубов официальное письмо, в котором сообщается, что встреча в Риме состоится. «Быкам» предлагается использовать игроков молодежного состава.

Чтобы не играть в заведомо невыгодных условиях, «Торино» обратился за помощью к органам здравоохранения Пьемонта, чтобы они повлияли на ситуацию.

Матч «Лацио» — «Торино» запланирован на вторник, 2 марта.