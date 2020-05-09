Руководство серии А проведет экстренное совещание 13 мая, сообщает Football Italia.

По информации источника, на совещании будут присутствовать представители клубов лиги. На собрании обсудят вопрос о возобновлении сезона-2019/20, а также нюансы передачи телевизионных прав телевещателям. На предыдущем собрании было решено, что сезон должен быть доигран, а тренировочный процесс может быть возобновлен 18 мая.

По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрировано 217 185 случаев коронавируса. Зафиксирован 30 201 летальный исход, выздоровели 99 023 человека.