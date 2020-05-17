Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Руководство серии А потребовало изменить протокол возобновления сезона

15:32
Теги:

Руководство серии А потребовало внести изменения в протокол возобновления сезона. Помимо незначительных уточнений, главной проблемой видится пункт, согласно которому при выявлении зараженного футболиста на двухнедельный карантин отправляется вся команда, а не только игрок, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По мнению руководства лиги, если снимать целые команды на две недели с соревнований (при том, что в неделю планируется проводить по два тура), то чемпионат не закончится не только до 2 августа (как планируется) но и вообще может не закончиться.

Поддержал это требование и итальянский профсоюз футболистов, который также требует четкого определения того, какую ответственность и при каких обстоятельствах понесут те, кто станет причиной возможного заражения игроков.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир