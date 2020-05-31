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Руководство «Милана» встретится с Рангником на следующей неделе

31 мая 2020, 23:52
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«Милан» проведет встречу с Ральфом Рангником на следующей неделе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стороны обсудят возможное назначение 61-летнего специалиста на должность главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что «Милан», кроме должности главного тренера, готов предоставить немцу широкие полномочия в комплектовании команды и трансферных вопросах.

61-летний Ральф Рангник ранее тренировал «Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер», «Штутгарт», «Корб», «Ройтлинген» и «Ульм».

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