Руководство «Милана» встретится с Рангником на следующей неделе

«Милан» проведет встречу с Ральфом Рангником на следующей неделе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стороны обсудят возможное назначение 61-летнего специалиста на должность главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что «Милан», кроме должности главного тренера, готов предоставить немцу широкие полномочия в комплектовании команды и трансферных вопросах.

61-летний Ральф Рангник ранее тренировал «Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер», «Штутгарт», «Корб», «Ройтлинген» и «Ульм».