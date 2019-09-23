Руководство «Милана» не планирует увольнять Джампаоло

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло не будет отправлен в отставку, несмотря на два поражения на старте сезона, сообщает Calciomarcato.

Руководство «россонери» дало Джампаоло определенный карт-бланш и время на построение новой команды. Вопрос его увольнения на повестке дня не стоит.

52-летний специалист возглавил клуб в июне этого года. В текущем чемпионате Италии «Милан» после 4 туров набрал 6 очков и занимает 9-е место в таблице.