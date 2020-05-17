Руководство «Болоньи» не верит в переход Ибрагимовича

Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.

— Это может произойти только благодаря дружбе и взаимному восхищению Златана и Михайловича, — цитирует Сабатини Sky Sport Italia . - Что касается финансов, подписание Ибрагимовича находится за пределами наших возможностей.