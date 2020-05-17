Руководство «Болоньи» не верит в переход Ибрагимовича
21:39
Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.
— Это может произойти только благодаря дружбе и взаимному восхищению Златана и Михайловича, — цитирует Сабатини Sky Sport Italia. - Что касается финансов, подписание Ибрагимовича находится за пределами наших возможностей.
Он наверняка поднимет уровень остальных, поэтому, конечно, это было бы замечательно. Но я не могу сказать, что верю в трансфер.
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