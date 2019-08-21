Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Италия

Руководить «Ювентусом» на старте сезона вместо Сарри будет экс-тренер «Эмполи»

14:20
Теги:

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри пропустит матчи с «Пармой» и «Наполи» из-за болезни. По сообщению Gazzetta dello Sport, руководить командой в этих играх будет Джованни Мартускьелло.

Мартускьелло известен по своей работе в «Эмполи», который с этим тренером вылетел в Серию В в 2017 году. Кроме того, Джованни помогал Сарри в том же «Эмполи» и «Наполи».

Главный тренер «Юве» не будет руководить командой на старте сезона из-за пневмонии. В первом туре серии А «Ювентус» в гостях сыграет с «Пармой». Матч состоится 24 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир