Руководить «Ювентусом» на старте сезона вместо Сарри будет экс-тренер «Эмполи»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри пропустит матчи с «Пармой» и «Наполи» из-за болезни. По сообщению Gazzetta dello Sport, руководить командой в этих играх будет Джованни Мартускьелло.

Мартускьелло известен по своей работе в «Эмполи», который с этим тренером вылетел в Серию В в 2017 году. Кроме того, Джованни помогал Сарри в том же «Эмполи» и «Наполи».

Главный тренер «Юве» не будет руководить командой на старте сезона из-за пневмонии. В первом туре серии А «Ювентус» в гостях сыграет с «Пармой». Матч состоится 24 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.

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