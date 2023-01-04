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Миранчука признали лучшим игроком матча серии А «Торино» — «Верона»

Георгий Кудинов
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Спортивная редакция концерна Mediaset признала Алексея Миранчука лучшим игроком матча 16-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Верона» (1:1). Хавбек получил от коллег оценку 7,0.

Любопытно, что гол в ворота «Вероны» стал для полузащитника вторым в серии А результативным ударом из-за пределов штрафной за три сезона.

Первый подобный его мяч случился 8 ноября 2020 года. Тогда хавбек забил за «Аталанту» в ворота «Интера» в своем дебютном матче в серии А.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Верона
ФК Торино
серия А
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