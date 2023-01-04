Миранчука признали лучшим игроком матча серии А «Торино» — «Верона»
Спортивная редакция концерна Mediaset признала Алексея Миранчука лучшим игроком матча 16-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Верона» (1:1). Хавбек получил от коллег оценку 7,0.
Любопытно, что гол в ворота «Вероны» стал для полузащитника вторым в серии А результативным ударом из-за пределов штрафной за три сезона.
Первый подобный его мяч случился 8 ноября 2020 года. Тогда хавбек забил за «Аталанту» в ворота «Интера» в своем дебютном матче в серии А.
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|1 : 2
|4.01
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|
Сассуоло – Сампдория
|1 : 2
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|2 : 2
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|1 : 1
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|1 : 0
|4.01
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|
Лечче – Лацио
|2 : 1
|4.01
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Кремонезе – Ювентус
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|4.01
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|
Фиорентина – Монца
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|4.01
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Интер – Наполи
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|4.01
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Удинезе – Эмполи
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