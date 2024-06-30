Российский тренер близок к подписанию контракта с клубом серии А

Как стало известно «СЭ», 39-летний Александр Низелик, много лет работавший в «Зените», близок к подписанию контракта с одним из клубов серии А.

Российский специалист, входивший в штаб сине-бело-голубых при Лучано Спаллетти и Сергее Семаке, может заключить соглашение с одной из команд первой десятки уже на следующей неделе.