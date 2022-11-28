Российский полузащитник «Венеции» Черышев выбыл на пару недель из-за травмы

Как ранее сообщал «СЭ», российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев получил травму подколенного сухожилия. На восстановление ему потребуется минимум две недели, сообщает пресс-служба клуба.

Россиянин вышел на замену на 60-й минуте встречи 15-го тура серии В с «Палермо» (1:0), а уже через 12 минут покинул поле из-за мышечной травмы.

«Венеция» одержала первую победу при Паоло Ваноли, но по-прежнему остается на предпоследнем месте в серии В.

На счету 31-летнего россиянина 10 матчей за «Венецию», в которых он забил 3 мяча и сделал одну результативную передачу.