Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Италия

28 ноября, 23:10

Российский полузащитник «Венеции» Черышев выбыл на пару недель из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Денис Черышев.
Фото ФК «Венеция».

Как ранее сообщал «СЭ», российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев получил травму подколенного сухожилия. На восстановление ему потребуется минимум две недели, сообщает пресс-служба клуба.

Россиянин вышел на замену на 60-й минуте встречи 15-го тура серии В с «Палермо» (1:0), а уже через 12 минут покинул поле из-за мышечной травмы.

«Венеция» одержала первую победу при Паоло Ваноли, но по-прежнему остается на предпоследнем месте в серии В.

На счету 31-летнего россиянина 10 матчей за «Венецию», в которых он забил 3 мяча и сделал одну результативную передачу.

Денис Черышев
ФК Венеция
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Беспорядки в Бельгии после победы Марокко и харакири для Японии. Обзор мировых СМИ
Большунов — об отстранении России: «Люди должны перестать обвинять во всем русских»
На Украине призвали страны Запада поставить ракеты дальностью 800 км
Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей на $300 млн
Захарова: слова папы римского о жестокости чеченцев и бурятов являются извращением истины
Как удешевить производство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» готов продать защитника Дюмфриса за 60 миллионов евро

В «Ювентусе» полностью сменится руководство клуба. Андреа Аньелли и Павел Недвед оставят свои посты
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости