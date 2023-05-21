Миранчук попал в заявку «Торино» на матч с «Фиорентиной»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в заявку «быков» на матч 36-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной».

Заявка «Торино» на матч с «Фиорентиной» в 36-м туре серии а. ФК «Торино», Фото Соцсети

Ранее российский хавбек из-за перелома мизинца пропустил матч 35-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:0).

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 26 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.