Российский бизнесмен Ломакин может стать полноправным владельцем «Удинезе»
Российский бизнесмен Сергей Ломакин хочет стать полноправным владельцем «Удинезе», сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
По информации источника, россиянин ищет возможность стать полноправным владельцем клуба, акции которого он приобрел полтора года назад.
Ломакин уже является владельцем «Родины», которая выступает в первой лиге, и совладельцем кипрского «Пафоса», латвийской «Риги», словенского «Целе» и «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.
После 11 туров «Удинезе» с 15 очками занимает десятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Источник: Mash на спорте
