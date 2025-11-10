Российский бизнесмен Ломакин может стать полноправным владельцем «Удинезе»

Российский бизнесмен Сергей Ломакин хочет стать полноправным владельцем «Удинезе», сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, россиянин ищет возможность стать полноправным владельцем клуба, акции которого он приобрел полтора года назад.

Ломакин уже является владельцем «Родины», которая выступает в первой лиге, и совладельцем кипрского «Пафоса», латвийской «Риги», словенского «Целе» и «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.

После 11 туров «Удинезе» с 15 очками занимает десятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.