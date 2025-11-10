Футбол
10 ноября, 15:35

Российский бизнесмен Ломакин может стать полноправным владельцем «Удинезе»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский бизнесмен Сергей Ломакин хочет стать полноправным владельцем «Удинезе», сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, россиянин ищет возможность стать полноправным владельцем клуба, акции которого он приобрел полтора года назад.

Ломакин уже является владельцем «Родины», которая выступает в первой лиге, и совладельцем кипрского «Пафоса», латвийской «Риги», словенского «Целе» и «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.

После 11 туров «Удинезе» с 15 очками занимает десятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Источник: Mash на спорте
  • Millwall82

    это просто легализация и отмыв денег. Перевод сомнительных средств в легальное русло. Не он первый.

    10.11.2025

  • Vehrwolf63

    А Родину он продаст.

    10.11.2025

  • shpasic

    27 ноября 2024 стало известно о том, что правительство Кипра аннулировало гражданство семи российских бизнесменов, получивших паспорта по программе «Гражданство за инвестиции». По данным «Фонтанка.ру», в список российских бизнесменов, лишенных кипрского гражданства попал Сергей Ломакин, основатель сети Fix Price. Лишение гражданства связано с предоставлением ложной информации при получении документов или выявлением криминального прошлого, — сообщает кипрское издание Politis.

    10.11.2025

  • shpasic

    "На рубеже 2024 и 2025 годов в прессе появились новости о том, что Ломакин пытался получить гражданство Молдовы с помощью поддельных документов. Сообщается, что бизнесмен подал в агентство госуслуг материалы, согласно которым его мать Валентина Задорожная родилась в 1949 году в молдавском селе. При проверке этих сведений выяснилось, что гражданка с теми данными, которые указал Сергей Александрович, в самом деле родилась в тот день и в том месте, но скончалась спустя 20 дней. Заявление Ломакина на получение гражданства было отклонено".

    10.11.2025

  • ТИМ

    Вот из за таких и уважаю Галицкого ...

    10.11.2025

  • m_16

    В России у него есть ФК Родина.

    10.11.2025

  • Марко Петкович

    Либо отмыв бабла, либо его потом нагнут макаронники и уйдет оттуда без штанов)

    10.11.2025

  • 4rfv5tgb

    Пример Абрамовича ничему не учит

    10.11.2025

  • Александр Иванов

    человеку хочется жить в Европе, а не в России...что вполне обьяснимо

    10.11.2025

  • александр ищенко

    а российские клубы закончились...

    10.11.2025

