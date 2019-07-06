Роналду заявил, что всегда готов к отличному сезону

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду посетил остров Мадейра, где рассказал о целях на следующий сезон. В прошлом 34-летний форвард стал чемпионом Италии.

– Я горжусь тем, что прибыл сюда, чтобы увидеть семью, останусь здесь в течение следующих двух дней, – цитирует O Jogo португальца. – Всегда готов к отличному сезону, цель состоит в том, чтобы всегда показывать максимум, и попытаться выиграть трофеи.

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