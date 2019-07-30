Роналду заявил, что победу в Лиге чемпионов не всегда одерживают фавориты. На примере "Барселоны"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал своих фаворитов в Лиге чемпионов. Он также выразил уверенность, что туринцы смогут выиграть турнир в ближайшие два года.

– Три фаворита в Лиге Чемпионов? О, всегда одни и те же, за исключением того, что они подписывают. "Реал", "Барса", "Атлетико", "Юве", "Бавария", "Ливерпуль"... Я действительно вижу их всегда. "Барса" и "Реал", которые потратили больше денег, чем все остальные, "Сити" тоже, возможно, являются фаворитами, но в футболе не всегда выигрывают фавориты.

Я приведу пример "Барселоны": сколько денег она вложила последние пять лет в игроков и не выиграла Лигу Чемпионов. "Юве" очень хорошо укрепился и это команда, которая будет бороться, чтобы выиграть, как и всегда, но это будет зависеть от многих факторов: травмы, удача... Но, как я говорю, не всегда нужно одерживать победу. "Юве" выиграет, если не в этом году, то, надеюсь, в следующем.