Роналду затруднился в выборе лучшего игрока между Мбаппе и Холандом

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог выбрать лучшего игрока среди нападающих Килиана Мбаппе («ПСЖ») и Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд).

«Сложно выбрать одного и сказать, что он станет лучшим, но за этим интересно наблюдать. Это новое поколение игроков, таких как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.



Некоторые футболисты могут провести пару отличных сезонов, но по-настоящему великие игроки продолжают делать это сезон за сезоном, а это непросто», — цитирует Роналду Goal.

22-летний Мбаппе в текущем сезоне лиги 1 забил 26 голов, 20-летний Холанд в бундеслиге отметился 25 голами. В активе 35-летнего Роналду 29 мячей в серии А.