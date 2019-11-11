«Ювентус» дома принимает «Милан» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Нападающий туринцев Криштиану Роналду был заменен на 55-й минуте встречи на форварда Пауоло Дибалу. Это вторая замена португальца в текущем сезоне. В прошлом сезоне его также дважды меняли по ходу встречи, сообщается в Twitter Squawka Football.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» — «Милан».

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Ювентус — Милан