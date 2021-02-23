Роналду забивает 25 голов 14-й сезон подряд

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». Таким образом, у португальца стало 25 голов в нынешнем сезоне.

Роналду достигает данной голевой отметки 14-й сезон подряд. Ему удавалось сделать это, начиная с сезоне-2007/08, когда он еще выступал за «Манчестер Юнайтед». Позднее португалец забивал не меньше 25 мячей за все девять лет в «Реале», после чего серия продолжилась в «Юве».

2007-08: 42

2008-09: 26

2009-10: 33

2010-11: 53

2011-12: 60

2012-13: 55

2013-14: 51

2014-15: 61

2015-16: 51

2016-17: 42

2017-18: 44

2018-19: 28

2019-20: 37

2020-21: 25*



Cristiano Ronaldo reaches 25 goals for the 14th consecutive season ? pic.twitter.com/4Dp9dIjMML — Goal (@goal) February 22, 2021

Самым успешным для форварда стал сезон-2014/15, когда Роналду отличился 61 раз.