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Роналду забивает 25 голов 14-й сезон подряд

00:31
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». Таким образом, у португальца стало 25 голов в нынешнем сезоне.

Роналду достигает данной голевой отметки 14-й сезон подряд. Ему удавалось сделать это, начиная с сезоне-2007/08, когда он еще выступал за «Манчестер Юнайтед». Позднее португалец забивал не меньше 25 мячей за все девять лет в «Реале», после чего серия продолжилась в «Юве».

Самым успешным для форварда стал сезон-2014/15, когда Роналду отличился 61 раз.

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