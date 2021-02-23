Роналду забивает 25 голов 14-й сезон подряд
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». Таким образом, у португальца стало 25 голов в нынешнем сезоне.
Роналду достигает данной голевой отметки 14-й сезон подряд. Ему удавалось сделать это, начиная с сезоне-2007/08, когда он еще выступал за «Манчестер Юнайтед». Позднее португалец забивал не меньше 25 мячей за все девять лет в «Реале», после чего серия продолжилась в «Юве».
2007-08: 42— Goal (@goal) February 22, 2021
2008-09: 26
2009-10: 33
2010-11: 53
2011-12: 60
2012-13: 55
2013-14: 51
2014-15: 61
2015-16: 51
2016-17: 42
2017-18: 44
2018-19: 28
2019-20: 37
2020-21: 25*
Cristiano Ronaldo reaches 25 goals for the 14th consecutive season ? pic.twitter.com/4Dp9dIjMML
Самым успешным для форварда стал сезон-2014/15, когда Роналду отличился 61 раз.
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