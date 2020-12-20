Роналду за календарный год забил 32 гола в серии А. Последний раз в Италии такое случалось в 1961 году
02:42
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (4:1).
35-летний португалец стал пятым игроком, забившим не менее 32 голов в серии А за один календарный год, и первым, кто достиг этой отметки с 1961 года. При этом Ронаду понадобилось для этого всего 28 матчей в чемпионате Италии.
Абсолютный рекорд серии А принадлежит Феличе Борелю, который забил 41 гол в 1933 году.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю