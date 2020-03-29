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Роналду выложил первое фото с мамой после инсульта

04:46
Криштиану Роналду с мамой. Фото The Sun
Криштиану Роналду с мамой. Фото The Sun
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новое фото в своем Instagram. Это первый снимок нападающего со своей мамой, Марией Долореш душ Сантуш Авейру, которая перенесла инсульт.

— Чувствую себя очень признательным за то, что моя мама вернулась из больницы и выздоравливает. Заботьтесь о своих семьях и близких, — написал Роналду.

3 марта она перенесла инсульт и попала в больницу в Фуншале. Впоследствии ее состояние улучшилось, ее перевели в больницу на Мадейре.

В 2007 году Мария Долореш победила рак молочной железы, в прошлом году она объявила, что вновь «борется за жизнь» и проходит очередной курс лечения.

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