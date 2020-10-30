Роналду вылечился от коронавируса
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вылечился от коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.
Португалец сдал отрицательный результат на COVID-19. Таким образом, форвард восстановился после 19 дней болезни. Из-за коронавируса Роналду пропустил матч Лиги чемпионов против «Барселоны», в котором туринцы уступили со счетом 0:2.
В текущем сезоне Роналду провел два матча в серии А, в которых забил три гола и сделал результативную передачу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.