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Роналду вылечился от коронавируса

20:34
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вылечился от коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.

Португалец сдал отрицательный результат на COVID-19. Таким образом, форвард восстановился после 19 дней болезни. Из-за коронавируса Роналду пропустил матч Лиги чемпионов против «Барселоны», в котором туринцы уступили со счетом 0:2.

В текущем сезоне Роналду провел два матча в серии А, в которых забил три гола и сделал результативную передачу.

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