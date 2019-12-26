Роналду встретился на пляже с Санта-Клаусом. Но что-то на фото смутило болельщиков

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вместе со своей семьей отметил Рождество на курорте. Португалец с супругой Джорджиной и четырьмя детьми сфотографировался на пляже с Санта-Клаусом.

Безобидная фотография стала хитом у болельщиков. Они обратили внимание, что Санта внешне очень напоминает многолетнего соперника Криштиану — капитана «Барселоны» Лионеля Месси.