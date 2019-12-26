Роналду встретился на пляже с Санта-Клаусом. Но что-то на фото смутило болельщиков
13:14
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вместе со своей семьей отметил Рождество на курорте. Португалец с супругой Джорджиной и четырьмя детьми сфотографировался на пляже с Санта-Клаусом.
Безобидная фотография стала хитом у болельщиков. Они обратили внимание, что Санта внешне очень напоминает многолетнего соперника Криштиану — капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
Cristiano Ronaldo posing with Santa.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 26, 2019
But hey that Santa is... pic.twitter.com/quLAd6jGHM
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