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Роналду все еще не дает покоя конкуренция с Месси? Португалец повторил трюк соперника

23:14
Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Лионель Месси и Криштиану Роналду.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду во время тренировки в преддверии возобновления сезона показал свое умение забивать футбольный мяч в баскетбольное кольцо.

Портал Goal обратил внимание, что несколько дней назад похожий трюк сделал многолетний конкурент Роналду — капитан «Барселоны» Лионель Месси.

«Все, что может Месси, Роналду может лучше?» — переиначил Twitter Goal знаменитую песенку «Anything you can do».

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