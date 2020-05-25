Роналду все еще не дает покоя конкуренция с Месси? Португалец повторил трюк соперника
23:14
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду во время тренировки в преддверии возобновления сезона показал свое умение забивать футбольный мяч в баскетбольное кольцо.
As easy as you like, @Cristiano! ?? pic.twitter.com/FABi8AWOqM— JuventusFC (@juventusfcen) May 25, 2020
Портал Goal обратил внимание, что несколько дней назад похожий трюк сделал многолетний конкурент Роналду — капитан «Барселоны» Лионель Месси.
Just Lionel Messi things ?pic.twitter.com/CaGVp7trfb— Goal (@goal) May 12, 2020
«Все, что может Месси, Роналду может лучше?» — переиначил Twitter Goal знаменитую песенку «Anything you can do».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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