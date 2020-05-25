Роналду все еще не дает покоя конкуренция с Месси? Португалец повторил трюк соперника

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду во время тренировки в преддверии возобновления сезона показал свое умение забивать футбольный мяч в баскетбольное кольцо.

Портал Goal обратил внимание, что несколько дней назад похожий трюк сделал многолетний конкурент Роналду — капитан «Барселоны» Лионель Месси.

Just Lionel Messi things ?pic.twitter.com/CaGVp7trfb — Goal (@goal) May 12, 2020

«Все, что может Месси, Роналду может лучше?» — переиначил Twitter Goal знаменитую песенку «Anything you can do».