Роналду весело проводит время с сыном во время карантина
21:49
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новое видео в Twitter. Он весело общается со своим сыном Матео. Сезон в Италии, как и в большинстве других стран, прерван из-за пандемии коронавируса.
Like father like son ??? #siiiimmmmm pic.twitter.com/7Tmmno0tO7— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 17, 2020
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 223 122 человек. Зафиксировано 152 318 летальных исхода от инфекции, вылечились 567 262 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.
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