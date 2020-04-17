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Роналду весело проводит время с сыном во время карантина

21:49
Криштиану Роналду. Фото Hello.
Криштиану Роналду. Фото Hello.
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новое видео в Twitter. Он весело общается со своим сыном Матео. Сезон в Италии, как и в большинстве других стран, прерван из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 223 122 человек. Зафиксировано 152 318 летальных исхода от инфекции, вылечились 567 262 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.

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