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Роналду вернулся к тренировкам в общей группе «Ювентуса»

21:51
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду возобновил тренировки в общей группе игроков команды перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико», сообщает официальный сайт туринцев. Игра пройдет 26 ноября.

Ранее 34-летний Роналду не был включен в заявку «Ювентуса» из-за повреждения на матч 13-го тура серии А против «Аталанты» (3:1).

Ранее Роналду принял участие в двух играх отбора Евро-2020 за сборную Португалии — против Литвы (6:0) и Люксембурга (2:0).

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