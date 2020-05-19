Роналду вернулся к тренировкам. Кажется, он не очень рад

В сети появилось фото прибытия нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на базу клуба. Футболисты возвращаются к тренировкам после двухмесячного карантина.

На снимке португалец выглядит усталым и не очень довольным.

Изначально планировалось, что серия A, прерванная из-за пандемии коронавируса, возобновится 13 июня, однако решение еще не принято, и дату могут сместить.