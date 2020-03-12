Роналду вернется из Португалии в Италию по специальному разрешению

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернется в Италию в четверг, сообщает Tuttosport. Футболист улетел в Португалию на празднование дня рождения своей сестры. Правительство Португалии из-за вспышки коронавируса отменило рейсы в Италию, но частный самолет Роналду получил специальное разрешение на перелет.

Напомним, в срелу «Ювентус» объявил, что у защитника команды Даниэле Ругани выявлен коронавирус. Команду закрыли на карантин.