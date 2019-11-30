Роналду — в заявке «Ювентуса» на матч с «Сассуоло»
21:48
Стала известна заявка «Ювентуса» на матч 14-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло», информирует пресс-служба туринцев. Игра пройдет 1 декабря.
В список из 20 игроков вошел форвард Криштиану Роналду. Вне заявки оказались полузащитники Дуглас Коста, Сами Хедира и Адриен Рабьо.
Полностью заявка «Ювентуса» выглядит следующим образом:
вратари — Буффон, Щенсны, Пинсольо;
защитники — Де Шильо, де Лигт, Сандру, Бонуччи, Данилу, Ругани, Демирал;
полузащитники — Пьянич, Рэмси, Матюиди, Джан, Бентанкур;
нападающие — Дибала, Куадрадо, Роналду, Игуаин, Бернардески.
#JuveSassuolo, ecco i convocati ?? #ForzaJuve pic.twitter.com/55EfvmIFAx— JuventusFC (@juventusfc) November 30, 2019
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