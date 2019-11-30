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Роналду — в заявке «Ювентуса» на матч с «Сассуоло»

21:48
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Стала известна заявка «Ювентуса» на матч 14-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло», информирует пресс-служба туринцев. Игра пройдет 1 декабря.

В список из 20 игроков вошел форвард Криштиану Роналду. Вне заявки оказались полузащитники Дуглас Коста, Сами Хедира и Адриен Рабьо.

Полностью заявка «Ювентуса» выглядит следующим образом:

вратари — Буффон, Щенсны, Пинсольо;

защитники — Де Шильо, де Лигт, Сандру, Бонуччи, Данилу, Ругани, Демирал;

полузащитники — Пьянич, Рэмси, Матюиди, Джан, Бентанкур;

нападающие — Дибала, Куадрадо, Роналду, Игуаин, Бернардески.

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Ювентус — Сассуоло

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