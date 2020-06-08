Роналду в невероятной форме перед возобновлением сезона. Фото

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram. 35-летний португалец показал одно из тренировочных упраженений.

— Мотивация на понедельник, — подписал фото Роналду.

В текущем сезоне Роналду сыграл 32 матча, в которых забил 25 голов и сделал 9 результативных передач. Он перешел из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году.Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.