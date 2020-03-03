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Роналду в Instagram заблокировал Transfermarkt. Португальцу не понравилась его стоимость

03:16
Криштиану Роналду. Фото UEFA
Криштиану Роналду. Фото UEFA
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в Instagram заблокировал аккаунт популярного портала Transfermarkt. Португальцу не понравилась его стоимость.

Transfermarkt опубликовал символическую сборную из игроков, агентом которых является Жорже Мендеш. Ресурс указал теги всех футболистов, кроме Роналду. Его стоимость составляет 75 миллионов евро.

— Мы не смогли тегнуть Роналду, так как он отправил нас в черный список, когда увидел свою стоимость на сайте, — написали представители портала. — Он сообщил нам, что ему не понравилась его цена.

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