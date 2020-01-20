Роналду установил уникальное достижение

«Ювентус» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии победил «Парму» — 2:1. В составе хозяев дубль оформил Криштиану Роналду. Он является единственным игроком в топ-5 европейских лиг, забивавшим не менее 15 голов в течение последних 14 сезонов.

На счету 34-летнего португальца в текущем сезоне 18 голов и 3 результативные передачи. Он стал первым игроком «Ювентуса» за 15 лет, забивавшим в семи матчах чемпионата подряд.