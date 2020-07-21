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Роналду установил 2 рекорда в матче с «Лацио»

02:06
20 июля. Криштиану Роналду празднует гол в ворота &quot;Лацио&quot;. Фото Twitter
20 июля. Криштиану Роналду празднует гол в ворота &quot;Лацио&quot;. Фото Twitter
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 34-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (2:1). Как сообщает пресс-служба ФИФА, португалец быстрее всех в истории достиг отметки в 50 забитых голов в серии А. Для этого ему понадобилась 61 игра.

Также он стал первым футболистом, который забил минимум 50 мячей в чемпионатах Англии, Италии и Испании.

Кроме того, он стал первым с 1952 года игроком в истории «Ювентуса», забившим за сезон 30 голов.

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