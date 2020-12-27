Роналду улетел на отдых в Дубай, чем вызвал недовольство в Италии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на Рождество улетел в Дубай, чем вызвал недовольство со стороны итальянцев, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что некоторые итальянцы возмущены тем, что футболистам разрешено летать в другие страны в то время как обычным людям из-за пандемии коронавируса в пределах Италии нельзя быть вместе с родными.
По данным источника, руководство туринского клуба разрешило португальцу покинуть Италию. Вслед на Роналду страну также покинули несколько футболистов «Ювентуса». По возвращении все игроки должны будут две недели сидеть на карантине.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю