Роналду улетел на отдых в Дубай, чем вызвал недовольство в Италии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на Рождество улетел в Дубай, чем вызвал недовольство со стороны итальянцев, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что некоторые итальянцы возмущены тем, что футболистам разрешено летать в другие страны в то время как обычным людям из-за пандемии коронавируса в пределах Италии нельзя быть вместе с родными.

По данным источника, руководство туринского клуба разрешило португальцу покинуть Италию. Вслед на Роналду страну также покинули несколько футболистов «Ювентуса». По возвращении все игроки должны будут две недели сидеть на карантине.