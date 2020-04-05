Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим миллиард евро за карьеру, информирует Forbes. Это произойдет даже несмотря на отказ от части зарплаты из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Потеря 4,24 миллиона долларов не сильно повлияет на общий доход В случае, если в чемпионате Италии сократят зарплаты на 30 процентов, зарплата Роналду снизится на 20 миллионов долларов, и он все равно останется одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Его доход составляет 46 миллионов долларов в год, учитывая зарплату и бонусы.

Вместе с рекламными контрактами португалец может заработать еще 45 миллионов. Таким образом, его общий доход составит 91 миллионов долларов, что и позволит ему перешагнуть за миллиард евро.

До него миллионов долларов за карьеру удалось заработать гольфисту Тайгеру Вудсу (2009 год), боксеру Флойду Мейвезеру (в 2015 году) и баскетболисту Майклу Джордану (уже после завершения карьеры — в 2015 году).