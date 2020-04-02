Роналду станет первым футболистом, который заработал миллиард долларов за карьеру

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду станет третьим спортсменом в мире, который заработал 1 млрд долларов за карьеру, сообщает Business Insider.

35-летний португалец будет третьим в списке после американского гольфиста Тайгера Вудса американского боксера Флойда Мейвезера-младшего. Это произойдет в 2020 году, несмотря на сокращение зарплаты в «Ювентусе».

Также источник сообщает, что Роджер Федерер станет первым миллиардером среди теннисистов в этом году.