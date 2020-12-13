Роналду стал первым, кто выиграл 400 матчей в топ-чемпионатах в XXI веке

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду установил очередное достижение по итогам матча 11-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (3:1).

Как сообщает Opta, футболист стал первым в XXI веке, кому удалось выиграть 400 матчей в элитных дивизионах топ-5 европейских лиг (Италия, Испания, Англия, Германия, Франция).

400 — #CristianoRonaldo become the first player to reach 400 wins in the top-5 European League in 2000s. Lionel Messi is second in this ranking with 365 wins (Buffon third, 350). Winner.#GenoaJuve pic.twitter.com/otJ5vWuuzy — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 13, 2020

Вторым в этом рейтинге идет форвард «Барселоны» Лионель Месси (365 побед). На третьей позиции партер Роналду по команде голкипер Джанлуиджи Буффон (350).

35-летний португалец сделал дубль в этой игре, забив два мяча с пенальти. Еще один гол «Юве» в активе Пауло Дибалы.

В текущем сезоне Роналду провел 11 матчей за «Ювентус» и забил 14 мячей при одной голевой передаче.