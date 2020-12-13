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Роналду стал первым, кто выиграл 400 матчей в топ-чемпионатах в XXI веке

23:25
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду установил очередное достижение по итогам матча 11-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (3:1).

Как сообщает Opta, футболист стал первым в XXI веке, кому удалось выиграть 400 матчей в элитных дивизионах топ-5 европейских лиг (Италия, Испания, Англия, Германия, Франция).

Вторым в этом рейтинге идет форвард «Барселоны» Лионель Месси (365 побед). На третьей позиции партер Роналду по команде голкипер Джанлуиджи Буффон (350).

35-летний португалец сделал дубль в этой игре, забив два мяча с пенальти. Еще один гол «Юве» в активе Пауло Дибалы.

В текущем сезоне Роналду провел 11 матчей за «Ювентус» и забил 14 мячей при одной голевой передаче.

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