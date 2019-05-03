В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус" сыграл вничью с "Торино" – 1:1. "Ювентус" уступал в счете после быстрого пропущенного мяча, однако в конце игры ничью ему принес Криштиану Роналду.

Чемпионат Италии

Серия А

35-й тур

"Ювентус" – "Торино" – 1:1 (0:1)

Голы: Лукич, 18 (0:1). Криштиану Роналду, 84 (1:1).

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Жоау Канселу, Матюиди, Пьянич, Спинаццола, Криштиану Роналду, Куадрадо (Перейра, 78), Бернардески (Де Шильо, 85), Кин.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Дзадза, 89), Ансальди, Нкулу, Иццо, Бремер, Ринкон, Мейте, Лукич (Эйна, 79), Белотти, Беренгер (Базелли, 70).

Предупреждения: Матюиди, 34. Ринкон, 49. Лукич, 68. Бонуччи, 71. Бернардески, 82. Бремер, 90+3.

Судья: Орсато (Италия).

3 мая. Турин. Стадион "Ювентус".