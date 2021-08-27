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Роналду сообщил игрокам «Ювентуса», что хочет покинуть клуб

07:11
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 36-летний португалец сообщил своим товарищам по команде, что хочет уйти. Сообщалось, что основным претендентом на форварда является «Манчестер Сити». На данный момент «Ювентус» ждет официального предложения.

В прошлом сезоне Роналду сыграл 44 матча за «Юве», забил 36 голов и сделал четыре голевые передачи.

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Сергей Разин все материалы автора

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