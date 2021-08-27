Роналду сообщил игрокам «Ювентуса», что хочет покинуть клуб

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 36-летний португалец сообщил своим товарищам по команде, что хочет уйти. Сообщалось, что основным претендентом на форварда является «Манчестер Сити». На данный момент «Ювентус» ждет официального предложения.

В прошлом сезоне Роналду сыграл 44 матча за «Юве», забил 36 голов и сделал четыре голевые передачи.