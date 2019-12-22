Роналду снял с себя медаль после поражения от «Лацио» в матче за Суперкубок Италии
23:02
«Лацио» одержал победу над «Ювентусом» (3:1) в матче за Суперкубок Италии. Во время награждения туринцев форвард «бьянконери» Криштиану Роналду снял с себя серебряную медаль, которая вручается в качестве утешительных призов.
34-летний Роналду вышел в старте «Ювентуса» на игру с «Лацио» и провел на поле весь матч.
Для «Лацио» эта победа в матче за Суперкубок Италии стала пятой в истории клуба. Столько же раз выигрывал «Интер». «Милан» — 7, «Ювентус» — 8.
Ronaldo (narcissist) : Can I count the runner up medal for the personal awards? Damn it!!! ???#JuvetusLazio #Messi ? pic.twitter.com/ncoMoopSTz— Messi (@MessiCosmos) December 22, 2019
«Лацио» победил «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии
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