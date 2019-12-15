Роналду считает, что «Ювентус» мог забить больше в матче с «Удинезе»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который отметился дублем в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (3:1), после игры подвел итоги встречи, сообщает Sky Sports.

«Самым важным было сегодня выиграть, хотя мы могли забить больше голов, — приводит слова Роналду Sky Sports. — Д умаю, что мы хорошо сыграли и действовали уверенно. Речь идет не об отдельных игроках, а о том, как мы работаем вместе. Первое место «Ювентуса»? Посмотрим, что будет после игры «Интера».

«Ювентус» с 39 очками располагается на первой строчке турнирной таблицы серии А. «Удинезе» — 15 баллов и 17-е место.

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