Роналду сам решит, сможет ли он сыграть со «Специей»

Пока неизвестно, сможет ли нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принять участие в матче 6-го тура чемпионата Италии со «Специей». Португалец сам оценит свое состояние перед встречей и решит, будет ли он готов сыграть, сообщает Tuttosport.

Возможен вариант, при котором Роналду пропустит ближайший матч и будет готовиться к игре группового этапа Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (4 ноября).

Напомним, что 13 октября у Роналду был обнаружен коронавирус в расположении сборной Португалии. Футболист вернулся в Турин и отправился на самоизоляцию. 30 октября его новый тест показал отрицательный результат.

В текущем сезоне Роналду провел 2 игры в серии А и забил 3 гола.