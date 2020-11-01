Роналду сам решит, сможет ли он сыграть со «Специей»
Пока неизвестно, сможет ли нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принять участие в матче 6-го тура чемпионата Италии со «Специей». Португалец сам оценит свое состояние перед встречей и решит, будет ли он готов сыграть, сообщает Tuttosport.
Возможен вариант, при котором Роналду пропустит ближайший матч и будет готовиться к игре группового этапа Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (4 ноября).
Напомним, что 13 октября у Роналду был обнаружен коронавирус в расположении сборной Португалии. Футболист вернулся в Турин и отправился на самоизоляцию. 30 октября его новый тест показал отрицательный результат.
В текущем сезоне Роналду провел 2 игры в серии А и забил 3 гола.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.