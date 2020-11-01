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Роналду сам решит, сможет ли он сыграть со «Специей»

13:37
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Пока неизвестно, сможет ли нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принять участие в матче 6-го тура чемпионата Италии со «Специей». Португалец сам оценит свое состояние перед встречей и решит, будет ли он готов сыграть, сообщает Tuttosport.

Возможен вариант, при котором Роналду пропустит ближайший матч и будет готовиться к игре группового этапа Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (4 ноября).

Напомним, что 13 октября у Роналду был обнаружен коронавирус в расположении сборной Португалии. Футболист вернулся в Турин и отправился на самоизоляцию. 30 октября его новый тест показал отрицательный результат.

В текущем сезоне Роналду провел 2 игры в серии А и забил 3 гола.

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