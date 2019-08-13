Роналду рассказал, в чем его отличие от Месси

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснил, в чем его кардинальное отличие от форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

- Мое отличие от Месси в том, что я становился чемпионом в составе разных клубов, - цитирует AS Роналду со ссылкой на DAZN. - Не так много футболистов, которые пять раз выигрывали Лигу чемпионов, поэтому я отождествляю себя именно с этим соревнованием.

Португалец напомнил, что именно он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов шесть раз подряд.

Роналду четырежды побеждал в Лиге чемпионов, играя за "Реал", и один раз, выступая за "Манчестер Юнайтед". Месси побеждал в этом турнире четыре раза и во всех случаях в "Барселоне", за которую выступает с 2003 года.