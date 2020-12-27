Роналду рассказал, почему не любит играть при пустых трибунах

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил, что ему очень скучно играть при пустых трибунах. По словам португальца, неодобрительные крики его только мотивируют.

На церемонии Globe Soccer Awards Криштиану Роналду получил премию как футболист столетия.

— Хочу сказать, что играть при пустых трибунах скучно, — отметил Роналду на церемонии Globe Soccer Awards. — Конечно, игроки уважают протоколы и понимают, что здоровье — это самое главное. Однако мне это не нравится.

Я делаю это потому, что люблю футбол. Играю ради семьи, детей, друзей, фанатов. Но настоящего удовольствия не получаю. Это довольно странное чувство.

Я люблю гул болельщиков, когда касаюсь мяча: «Бууууу!» Мне нравится слышать «буууу», когда я приезжаю в новую страну, где болельщики любят других футболистов больше, чем меня. Меня это только мотивирует.

Надеюсь, что в 2021 году все изменится, а стадионы заполнятся, потому что без болельщиков нет тех эмоций.