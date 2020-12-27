Роналду рад получить награду Globe Soccer Awards

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою победу в номинации «лучший футболист столетия» на премии Globe Soccer Awards. Ее вручение состоялось сегодня в Дубае (ОАЭ).

Couldn't be happier with tonight's award! As I'm about to celebrate my 20th year as a professional footballer, Globe Soccer Player Of The Century is a recognition that I receive with so much joy and pride!@Globe_Soccer #globesoccer pic.twitter.com/sAIl3V8ezz — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 27, 2020

«Я не мог бы быть еще счастливее от сегодняшней награды, — написал португалец в Twitter. — Так как я готовлюсь отпраздновать свой 20-й год как профессиональный футболист, премия Globe Soccer Awards лучшему игроку столетия — это признание, которое я получаю с большой радостью и гордостью!»

35-летний футболист ранее также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Пятикратный победитель Лиги чемпионов. Двукратный чемпион Италии, трижды выигрывал чемпионат Англии, два раза — чемпионат Испании. Чемпион Европы и победитель Лиги наций в составе сборной Португалии.