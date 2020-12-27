Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Роналду рад получить награду Globe Soccer Awards

Теги:

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою победу в номинации «лучший футболист столетия» на премии Globe Soccer Awards. Ее вручение состоялось сегодня в Дубае (ОАЭ).

«Я не мог бы быть еще счастливее от сегодняшней награды, — написал португалец в Twitter. — Так как я готовлюсь отпраздновать свой 20-й год как профессиональный футболист, премия Globe Soccer Awards лучшему игроку столетия — это признание, которое я получаю с большой радостью и гордостью!»

35-летний футболист ранее также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Пятикратный победитель Лиги чемпионов. Двукратный чемпион Италии, трижды выигрывал чемпионат Англии, два раза — чемпионат Испании. Чемпион Европы и победитель Лиги наций в составе сборной Португалии.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир