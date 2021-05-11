Роналду пропустил тренировку «Ювентуса», чтобы вместе с Аньелли посетить завод «Феррари»
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил завод «Феррари» в Маранелло.
36-летний португалец пропустил восстановительную тренировку команды после поражения от «Милана» (0:3), чтобы посетить завод вместе с президентом туринцев Андреа Аньелли.
Отметим, семье Аньелли принадлежит компания Exor, которая контролирует «Ювентус» и «Феррари».
Can you calculate this? ??— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 10, 2021
C? + CR7 ? C?#essereFerrari? @Charles_Leclerc @Cristiano @Carlossainz55 pic.twitter.com/Qmc1fyi8Um
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