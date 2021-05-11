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Роналду пропустил тренировку «Ювентуса», чтобы вместе с Аньелли посетить завод «Феррари»

01:06
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил завод «Феррари» в Маранелло.

36-летний португалец пропустил восстановительную тренировку команды после поражения от «Милана» (0:3), чтобы посетить завод вместе с президентом туринцев Андреа Аньелли.

Отметим, семье Аньелли принадлежит компания Exor, которая контролирует «Ювентус» и «Феррари».

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