Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» в матче с «Кротоне»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Италии против «Кротоне» (3:0). Португалец в этой встрече оформил дубль.

«Важная победа! Рад внести свой вклад! Продолжаем, ребята!» — написал Роналду в Instagram.

После этого матча «Ювентус» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Кротоне» с 12 очками — на последней, 20-й строчке.