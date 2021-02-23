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Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» в матче с «Кротоне»

04:56
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Италии против «Кротоне» (3:0). Португалец в этой встрече оформил дубль.

«Важная победа! Рад внести свой вклад! Продолжаем, ребята!» — написал Роналду в Instagram.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

После этого матча «Ювентус» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Кротоне» с 12 очками — на последней, 20-й строчке.

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