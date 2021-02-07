Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» над «Ромой»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:0). Португалец отметился забитым голом.

«Рад забить и помочь команде в игре с сильным соперником! Три важных очка! Хорошая работа, парни», — написал Роналду в Instagram.

После этого матча «Ювентус» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Рома» с 40 очками — на четвертой строчке.