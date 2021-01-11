Роналду прокомментировал победу над «Сассуоло»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал пост в Instagram после победы в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:1).

Португалец забил третий гол команды, а также повторил мировой рекорд по голам в официальных матчах.

«Еще три очень важных очка. Рад внести свой вклад», — написал Роналду.

В текущем сезоне Роналду провел 17 матчей за «Ювентус», в которых забил 19 голов и сделал три результативные передачи.