Роналду признан самым уважаемым спортсменом в мире

Исследовательский центр YouGov опубликовал рейтинг самых уважаемых публичных личностей планеты. YouGov — британская международная компания по исследованию рынка и анализу данных

Для составления рейтинга были опрошены более 45?000 человек из 42 стран.

В первую десятку списка вошел лишь один представитель спорта — форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец расположился на 6-й строчке. Капитан «Барселоны» Лионель Месси занял 11-е место.

Выше португальца оказались гонконгский актер, мастер боевых искусств Джеки Чан, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, предприниматель Билл Гейтс и бывший президент США Барак Обама, возглавивший рейтинг.