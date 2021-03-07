Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в феврале
Лучшим игроком «Ювентуса» в феврале признан нападающий Криштиану Роналду, сообщает 6 марта официальный Twitter клуба.
? @Cristiano ? #MVP of the Month Powered by @officialpes per il mese di febbraio! https://t.co/X1GwMO23zv pic.twitter.com/JwE3V8TCv2— JuventusFC (@juventusfc) March 6, 2021
Ранее португальца признавали лучшим в декабре и ноябре. 36-летний игрок в феврале провел за «Юве» семь матчей и забил шесть мячей.
Футболист получил награду перед матчем с «Лацио». В этой игре он остался в запасе и вышел во втором тайме.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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