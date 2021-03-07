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Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в феврале

00:24
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Лучшим игроком «Ювентуса» в феврале признан нападающий Криштиану Роналду, сообщает 6 марта официальный Twitter клуба.

Ранее португальца признавали лучшим в декабре и ноябре. 36-летний игрок в феврале провел за «Юве» семь матчей и забил шесть мячей.

Футболист получил награду перед матчем с «Лацио». В этой игре он остался в запасе и вышел во втором тайме.

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