Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии в ноябре

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим футболистом ноября в чемпионате Италии. Об этом сообщается в Twitter лиги. В прошлом месяце 35-летний форвард в трех матчах серии А отметился 5-ю голами.

В сезоне-2020/21 португалец в 5 матчах чемпионата Италии забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу. В списке бомбардиров Серии А Роналду занимает 2 место, отставая от 39-летнего нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича на 2 мяча.

«Ювентус» после 9 туров чемпионата Италии занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 17 очков.